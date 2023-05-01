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01.05.2023  10:25   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області добровільно погодився співпрацювати з окупантами

Правоохоронці викрили чергового колаборанта, який обійняв посаду «секретаря-помічника сільського голови» при окупаційній владі.

злочин
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час окупації села Катеринівка чоловік добровільно погодився працювати у незаконному органі, створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора «временной гражданской администрацией Купянского района Харьковской области» на території Катеринівського старостинського округу Великобурлуцької селищної ради Куп’янського району Харківської області.
 
Перебуваючи на посаді, 22-річний зловмисник збирав списки місцевих мешканців на отримання гуманітарної та матеріальної допомоги від росіян, виконував розпорядження та вказівки окупаційної адміністрації на території Куп’янського району.  
 
Поліцейські відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жителі Ізюмського району «полювали» на українських патріотів: СБУ повідомила про підозру зрадникам.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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