01.05.2023 10:25 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області добровільно погодився співпрацювати з окупантами

Правоохоронці викрили чергового колаборанта, який обійняв посаду «секретаря-помічника сільського голови» при окупаційній владі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час окупації села Катеринівка чоловік добровільно погодився працювати у незаконному органі, створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора «временной гражданской администрацией Купянского района Харьковской области» на території Катеринівського старостинського округу Великобурлуцької селищної ради Куп’янського району Харківської області.

Перебуваючи на посаді, 22-річний зловмисник збирав списки місцевих мешканців на отримання гуманітарної та матеріальної допомоги від росіян, виконував розпорядження та вказівки окупаційної адміністрації на території Куп’янського району.

Поліцейські відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.



