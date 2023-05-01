01.05.2023 10:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 травня

За добу офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 38 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 911 осіб. Одужало 311 563 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1983 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 квітня.



