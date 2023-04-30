30.04.2023 11:05 Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 у Харкові: кількість нових випадків на 30 квітня

За добу офіційно зареєстровано 35 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 873 осіб. Одужало 311 519 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1991 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 36 осіб (із них 35 – мешканці міста Харкова). Десять позитивних результатів зареєстровано у у Чугуївському, два - у Лозівському, 1 - у Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 29 квітня.



