    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріли Харківщини військовими рфі: правоохоронці зафіксували пошкоджені об'єкти (фото)
30.04.2023  11:46   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини військовими рфі: правоохоронці зафіксували пошкоджені об'єкти (фото)

Окупанти продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах. Постраждалих осіб немає.
 
29 квітня під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.
 
Вранці 30 квітня росіяни обстріляли центр Куп'янська. Пошкоджений приватний будинок, гаражі і автомобілі. На місцях влучань сталися пожежі.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Надзвичайні події Окупанти зранку обстріляли центр Куп'янська: кадри з місця подій (фото) 30.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 30 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 28.04 Надзвичайні події Ворожа ракета влучила у дітсадок на Харківщині (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 