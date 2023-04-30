Обстріли Харківщини військовими рфі: правоохоронці зафіксували пошкоджені об'єкти (фото)

30.04.2023 11:46 Рита Парфенова

Окупанти продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури Харківщини.

Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах. Постраждалих осіб немає.

29 квітня під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.

Вранці 30 квітня росіяни обстріляли центр Куп'янська. Пошкоджений приватний будинок, гаражі і автомобілі. На місцях влучань сталися пожежі.