30.04.2023 12:20 Рита Парфенова

У Харкові виявляють п'яних водіїв за кермом

Пватрільні Харкова прождовжують фіксувати порушення Правил дорожнього руху

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, за нічну зміну патрульні склали 15 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння



Правоохоронуі нагадали, яка відповідальність передбачена за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:

на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що нетверезого водія зупинили під час комендантської години у Харкові.



