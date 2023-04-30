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30.04.2023  12:20   Рита Парфенова

У Харкові виявляють п'яних водіїв за кермом

Пватрільні Харкова прождовжують фіксувати порушення Правил дорожнього руху

У Харкові за нічну зміну патрульні склали 15 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, за нічну зміну патрульні склали 15 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння

Правоохоронуі нагадали, яка відповідальність передбачена за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:

  • на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
  • якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
  • у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що нетверезого водія зупинили під час комендантської години у Харкові.


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  водій, харків
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