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23.04.2023  12:19   Рита Парфенова

Нетверезого водія зупинили під час комендантської години у Харкові

За минулу добу патрульні виявили 22 водія з ознаками сп’яніння.

У Харкові під час комендантської години зупинили автомобіль Volkswagen з нетверезим водієм

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, цієї ночі автомобіль Volkswagen був зупинений патрульними на вулиці в комендантську годину. Під час перевірки водія, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій згодився на огляд на місці зупинки за допомогою газоаналізатора Drager, результат якого становив 2,63 проміле, що перевищує допустиму норму в понад 13 разів.

Крім того, під час перевірки документів виявилось, що водій не мав права керувати цим транспортним засобом. Патрульні склали адміністративний протокол за порушення ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування автомобілем у стані сп'яніння) та адміністративну постанову за порушення ч. 2 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав про ДТП, у якому нетверезий водій у Харкові ледь не вбив свого сина.

 


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  водій, харків
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