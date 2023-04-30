30.04.2023 13:29 Рита Парфенова

Сезонний овощ подешевшав в Україні: який саме

Перші оптові партії тепличного томата з місцевих комбінатів надійшли цього тижня на ринок України.





Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, пише РЕДПОСТ.



Як зазначається, пропозиція місцевих томатів на ринку досить малооб’ємна, а стартова ціна в цьому сегменті варіюється в межах 70-85 грн/кг ($1,91-2,32/кг), що в середньому на 23% дешевше, ніж на перші партії місцевого томату торік.



«За прогнозами учасників ринку, перші великі партії томату українські комбінати зможуть відвантажувати не раніше початку травня. Водночас варто зазначити, що поточного сезону українські тепличні комбінати почали продажі на два тижні пізніше, ніж роком раніше», — додають аналітики, уточнивши, що тепла погода попереднього тижня помітно прискорила дозрівання місцевих тепличних овочів.



Також на українському ринку присутній імпортний томат виробництва Туреччини, який на сьогодні поки що становить основну пропозицію на ринку. Водночас імпортні томати пропонуються до продажу набагато дешевше, ніж місцева продукція. Ціни на турецькі томати озвучуються в діапазоні 55-70 грн/кг ($1,50-1,91/кг), що в середньому на 26% дешевше, ніж тижнем раніше.

Раніше РЕДПОСТ писав, що супермаркети оновили ціни на низку популярних та важливих продуктів.



