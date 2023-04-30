30.04.2023 14:15 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав з Днем прикордонника України

Харківській міській голова Ігор Терехов привітав з Днем прикордонника України.



t.me/citykharkivua

Вітання захисникам від мера міста опублікувано у своєму телеграм-каналі міськради, передає РЕДПОСТ.

«Українські прикордонники, наші сталеві воїни!



Ви першими зустріли повномасштабне вторгнення росії, першими вступили в бій, першими дали відсіч ворогу.



І сьогодні ви так само продовжуєте захищати кожен клаптик нашої землі, нести службу на лініях зіткнення, тримати оборонні позиції, ліквідовувати окупантів, запобігати контрабанді та нелегальній міграції, протидіяти тероризму і всіма законними способами забезпечувати національну безпеку України.



Дякую за вашу титанічну працю! Завдяки вам, ми - жителі прикордонного регіону - відчуваємо, що захищені.



Шана кожному воїну-прикордоннику та вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну! Зі святом!», - йдеться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов урочистий захід, присвячений 31-й річниці створення Служби безпеки України.



