Харківській міській голова Ігор Терехов привітав з Днем прикордонника України.
Вітання захисникам від мера міста опублікувано у своєму телеграм-каналі міськради, передає РЕДПОСТ.
«Українські прикордонники, наші сталеві воїни!
Ви першими зустріли повномасштабне вторгнення росії, першими вступили в бій, першими дали відсіч ворогу.
І сьогодні ви так само продовжуєте захищати кожен клаптик нашої землі, нести службу на лініях зіткнення, тримати оборонні позиції, ліквідовувати окупантів, запобігати контрабанді та нелегальній міграції, протидіяти тероризму і всіма законними способами забезпечувати національну безпеку України.
Дякую за вашу титанічну працю! Завдяки вам, ми - жителі прикордонного регіону - відчуваємо, що захищені.
Шана кожному воїну-прикордоннику та вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну! Зі святом!», - йдеться у привітанні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов урочистий захід, присвячений 31-й річниці створення Служби безпеки України.
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