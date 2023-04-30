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30.04.2023  14:34   Рита Парфенова

На околиці Харкова прогримить вибух

На півночі міста Харкова відбудеться розмінування ворожого снаряду методом підриву.

Сапер ДСНС у Харківській області

Розмінінуння пройде на Північній Салтівці, повідомляє РЕДПОСТ з посилання на Суспільне Харків.

Про подробиці розмунування розповів директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

"О 14:45 між Північною Салтівкою та кільцевою дорогою, спеціалісти Управління вибухотехнічної служби Нацполіції здійснять контрольований підрив РПГ-18", – сказав він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах.

Тэги:  вибух, харків
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