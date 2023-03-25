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25.03.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав представників СБУ з річницею створення спецслужби

У Харкові пройшов урочистий захід, присвячений 31-й річниці створення Служби безпеки України.


Ігор Терехов привітав представників СБУ з річницею створення спецслужби
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час урочистого прийому мер Харкова Ігор Терехов подякував силовикам за відданість присязі, захист народу України та професіоналізм. Трьом співробітникам СБУ очільник міста вручив сертифікати на отримання службової квартири, ще одна співробітниця отримала Подяку міського голови.
 
 
«Саме ви - фундамент нашої держави. Бо саме від того, наскільки добре ви виконуєте свої задачі, залежить, якою буде Україна майбутнього. Я дуже хочу, щоб ми якнайшвидше здобули перемогу і разом відроджували країну. Бажаю вам міцного здоровʼя, щастя вам і вашим родинам та успіхів у роботі!» - зазначив Ігор Терехов.
 
 
 
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, сбу, харків, агрессия россии
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