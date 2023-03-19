19.03.2023 11:22 Рита Парфенова

Прикордонників Харківського загону посмертно нагородили орденами

Родинам шести військовослужбовців Харківського прикордонного загону, які загинули під час виконання бойових завдань, вручили державні нагороди.

Як повідомляє РЕДПОСТ. з посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ відповідно до Указу Президента України за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденом «За мужність» 3 ступеня (посмертно) були нагороджені майстер сержант Бутенко Олена, головний сержант Жаркова Олена, старший сержант Махота Юлія, майстер сержант Мороз Владислав, старший майстер-сержант Постольний Олександр, старший майстер-сержант Богдан Олександр.



Захід розпочався із хвилини мовчання, якою присутні вшанували пам’ять полеглих Героїв та Героїнь.



Нагороди сім’ям загиблих вручив начальник прикордонного загону полковник Сергій Соколовський. Він висловив співчуття та підтримку рідним.



«На жаль ця жахлива війна забирає найцінніше, що в нас є – життя, життя найкращих українців, військовослужбовців, синів, доньок, матерів та батьків. Ми завжди пам’ятатимемо їх. Всі вони мужньо захищали свою землю від російських окупантів, боролися за незалежність України, її майбутнє. Низький уклін, безмежна вдячність та шана Вам. Прийміть слова співчуття величезної втрати від прикордонників Харківщини, від усіх прикордонників Державної прикордонної служби України», - зазначив Сергій Соколовський.



Раніше РЕДПОСТ писав, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив 4-й прикордонний загін (м. Харків) почесною відзнакою «За мужність та відвагу».



