Ворожі дрони-камікадзе знищили над Харківщиною (фото)

У Харківській області прикордонники знешкодили 2 ворожі FPV-дрони
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.
Днями прикордонникам Харківського загону, які виконують завдання з оборони та стримування збройної агресії з боку Російської Федерації, вдалося зупинити два ворожі дрони-камікадзе.
Завдяки правильній тактиці дій охоронців державного кордону ворожі "смертники" не змогли дістатися до позицій українських захисників і були успішно знешкоджені.
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