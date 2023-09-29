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29.09.2023  14:24   Рита Парфенова

Ворожі дрони-камікадзе знищили над Харківщиною (фото)

У Харківській області прикордонники знешкодили 2 ворожі FPV-дрони

У Харківській області прикордонники знешкодили 2 ворожі FPV-дрони У Харківській області прикордонники знешкодили 2 ворожі FPV-дрони

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Днями прикордонникам Харківського загону, які виконують завдання з оборони та стримування збройної агресії з боку Російської Федерації, вдалося зупинити два ворожі дрони-камікадзе.

Завдяки правильній тактиці дій охоронців державного кордону ворожі "смертники" не змогли дістатися до позицій українських захисників і були успішно знешкоджені.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківські прикордонники ліквідували два російські комплекси відеоспостереження.

 

Источник:   Державна прикордонна служба України
 Тэги:  прикординники, харків
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