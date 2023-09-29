29.09.2023 14:24 Рита Парфенова

Ворожі дрони-камікадзе знищили над Харківщиною (фото)

У Харківській області прикордонники знешкодили 2 ворожі FPV-дрони

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.



Днями прикордонникам Харківського загону, які виконують завдання з оборони та стримування збройної агресії з боку Російської Федерації, вдалося зупинити два ворожі дрони-камікадзе.



Завдяки правильній тактиці дій охоронців державного кордону ворожі "смертники" не змогли дістатися до позицій українських захисників і були успішно знешкоджені.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як харківські прикордонники ліквідували два російські комплекси відеоспостереження.