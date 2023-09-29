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29.09.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

Намагався зґвалтувати 11-річного хлопчика: 12 років за ґратами проведе мешканець Харківщини

Чоловік схопив хлопця, закрив йому рот рукою та потягнув його у будинок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Прокурори у суді довели, що у травні минулого року 51-річний чоловік, перебуваючи вдома у с. Литвинівка Богодухівського району, посварився зі своєю матір‘ю. Проте конфлікт завершився не тільки словами. Син схопив мати за волосся, штовхнув на землю та побив її. Жінці надали допомогу медики. Вже через місяць чоловік вчинив новий злочин: на цей раз він викрав велосипед у м. Валки.
 
Торік у липні зловмисник побачив, як на велосипеді їде його 11-річний сусід. Чоловік схопив хлопця, закрив йому рот рукою та потягнув його у будинок.
 
Обвинувачений вдарив дитину декілька разів, а після цього намагався зґвалтувати. Хлопчик кричав та кликав на допомогу, проте зловмисник почав душити його подушкою. На щастя, дитині таки вдалось втекти.
 
У судовому засіданні чоловік визнав свою вину тільки у вчиненні крадіжки. Щодо замаху на зґвалтування він пояснив, що нічого не робив і не знає, як хлопчик опинився у нього вдома.
 
Обвинувальний вирок виніс суддя Жовтневого районного суду м. Харкова. Чоловіку призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на будівництві газопроводу під Харковом розтратили понад 400 тисяч гривень.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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