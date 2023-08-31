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31.08.2023  15:34   Рита Парфенова

Як прикордонники Харківщини знищили спостережний пункт росіян: відео

Днями на одній з прикордонних ділянок Харківської області мінометникИ Держприкордонслужби виконали ювелірну роботу по ворогу



Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України, на Харківщині прикордонники штурмової бригади «Сталевий Кордон» завдали вогневого удару по позиціях окупантів.

«Ювелірною роботою мінометного розрахунку знищено спостережний пункт ворога», – йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 31 серпня 2023 року.
Источник:   ГУ ДПСУ
 Тэги:  прикординники, харків
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