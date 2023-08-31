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31.08.2023  15:19   Дмитро Колонєй

Під Харковом судутимуть чоловіка, який підтримував окупантів у інтернеті

Викрито прибічника "руського миру" під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мешканець м. Лозова активно підтримував «руський мир»:
  • на просторах інтернету у забороненій в Україні соцмережі «Одноклассники» він репостив дописи на підтримку рф. 
  • в одному з поширених дописів містилось звинувачення про те, що нібито саме українська армія знищує населені пункти.  
  • пширював кремлівські наративи, наприклад, про те, що підрозділ «Азов» — це терористи, які вбили мирних людей у драмтеатрі м. Маріуполь. 
  • репостив дописи на підтримку анексії Криму та про те, що «Львів обов‘язково увійде до складу Польщі». 
 
Правоохоронці викрили чоловіка. Його судитимуть у Лозівському районному суді Харківської області. 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
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