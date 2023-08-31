31.08.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Харківʼяни виграли Чемпіонат Європи з військово-спортивних багатоборств

Континентальна першість серед дорослих, юнаків та юніорів у дисципліні бойове двоєборство відбулася 4-27 серпня у польському Дзержонюві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Показували свою майстерність у стрільбі та всестильовому бої спортсмени з 12 країн Європи. Харків у складі збірної України на змаганнях представляли 15 атлетів, серед яких військовослужбовці Національної гвардії України та Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Спільними зусиллями вони вибороли 18 медалей.

Призери та чемпіони Європи серед дорослих:

Волинець Віталій (Б-2 до 100 кг – 1 місце)

Рукавець Тарас (Б-2 до 80 кг – 3 місце)

Касатонов Данііл (Б-2 до 65 кг – 2 місце)

Юрков Дмитро (Б-3 до 65 кг – 1 місце, Б-4 до 65 кг – 2 місце)

Якушев Владислав (Б-3 до 75 кг – 2 місце, Б-6 msac – 1 місце)

Попов Денис (Б-1 100 кг+ – 3 місце, Б-2 100 кг+ – 2 місце, Б-3 100 кг+ – 1 місце)

Ключник Віталій (Б-2 до 45 кг – 2 місце)

Призер Європи серед юніорів:

Ришковець Артем (Б-1 до 80 кг – 2 місце)

Призери та чемпіони Європи серед юнаків:

Калугін Всеволод (Б-2 до 45 кг – 2 місце)

Першина Катерина (Б-1 до 45 кг – 1 місце, Б-6 msac – 2 місце)

Ханікян Соф’я (Б-2 до 65 кг – 2 місце, Б-6 msac – 1 місце).

Загалом збірна України здобула 85 медалей: 50- золотих, 24- срібних та 11 бронзових і посіла перше загально командне місце. На другому розташувалися господарі чемпіонату, поляки. На третьому – команда Німеччини.