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31.08.2023  15:57   Дмитро Колонєй

ДТП: у Харкові зіткнулися та сгоріли дві автівки

Слідчі Харова розслідують обставини аварії.

 
Як пповідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 31 серпня 203 року по вулиці Сергія Грицевця 63-річний водій ГАЗ 3110 не надав перевагу у русі автомобілю Mercedes-Benz Atego під керуванням 35-річного водія. 
 
 
Внаслідок зіткнення сталося загоряння обох транспортних засобів, які повністю знищені вогнем.
53-річний пасажир автомобіля “Mercedes-Benz” та 15-річна пасажирка “ГАЗ” отримали забої. 
Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  пожежа, дтп, харків
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