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31.08.2023  16:13   

Магнітні бурі у вересні 2023 року: названі несприятливі дні

У перший місяць осені очікується принаймні дві магнітні бурі, які можуть негативно впливати на здоров'я людини.

магнітна буря

За даними сайту Meteoagent, перша магнітна буря накриє Землю вже 1 вересня, повідомляє РЕДПОСТ.

Загалом у вересні, згідно з прогнозами Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, геомагнітна активність у цей період варіюватиметься від низького до високого рівня.

Збудженим геомагнітне поле буде 6-8, 15-17 та 23 вересня. 14 вересня очікується ще одна магнітна буря.

Варто зазначити, що прогноз на такий тривалий термін може бути неточним і може змінитися.

Раніше РЕДПОСТ писав, скільки малят з'явилося на світ у Харкові за останні тиждень.

Тэги:  магнітна буря
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