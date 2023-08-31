Магнітні бурі у вересні 2023 року: названі несприятливі дні

У перший місяць осені очікується принаймні дві магнітні бурі, які можуть негативно впливати на здоров'я людини.
За даними сайту Meteoagent, перша магнітна буря накриє Землю вже 1 вересня, повідомляє РЕДПОСТ.
Загалом у вересні, згідно з прогнозами Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, геомагнітна активність у цей період варіюватиметься від низького до високого рівня.
Збудженим геомагнітне поле буде 6-8, 15-17 та 23 вересня. 14 вересня очікується ще одна магнітна буря.
Варто зазначити, що прогноз на такий тривалий термін може бути неточним і може змінитися.
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