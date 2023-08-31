31.08.2023 16:36 Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено чоловіка, який отримав доступ до закритих даних суддівської системи

У Харкові довели вину чоловіка.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прлокуратуру, 48-річний харків’янин встановив камери відеонагляду та мережевого обладнання для здійснення аудіо- та відеозапису в особистих кабінетах суддів одного з районних судів м. Харкова.

У подальшому, маючи права адміністратора, чоловік заходив у облікові записи і таким чином отримував доступ до даних з обмеженим доступом, що призвело до витоку інформації в умовах воєнного стану.

30 серпня 2023 року суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов‘язаною зі встановленням обладнання, яке має можливість доступу до інформативної системи та мереж на строк 3 роки.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Источник: Харківська обласна прокуратура

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