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31.08.2023  16:36   Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено чоловіка, який отримав доступ до закритих даних суддівської системи

У Харкові довели вину чоловіка.

Засуджено чоловіка, який отримав доступ до закритих даних суддівської системи. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прлокуратуру, 48-річний харків’янин встановив камери відеонагляду та мережевого обладнання для здійснення аудіо- та відеозапису в особистих кабінетах суддів одного з районних судів м. Харкова. 
 
У подальшому, маючи права адміністратора, чоловік заходив у облікові записи і таким чином отримував доступ до даних з обмеженим доступом, що призвело до витоку інформації в умовах воєнного стану. 
 
Засуджено чоловіка, який отримав доступ до закритих даних суддівської системи. Новини Харкова
 
30 серпня 2023 року суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов‘язаною зі встановленням обладнання, яке має можливість доступу до інформативної системи та мереж на строк 3 роки.  
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку. 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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