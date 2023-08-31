Енергетики повернули світло в деокуповане село Харківщини

31.08.2023 16:43 Рита Парфенова

Ще один прифронтовий населений пункт у Харківському районі підключили до мережі енергопостачання.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, у домівки мешканців села Руські Тишки почало повертатися світло. Наразі заживлено близько 150 споживачів у селі.

Повідомляється, що під час бойових дій та російської окупації електромережі, що живлять Руські Тишки, були знищені майже на 90%. Фахівці проводять ремонт ліній 0,4 кВ, демонтують пошкоджені дроти та інше електричне обладнання, встановлюються нові стійки. Відбудови та заміни потребують трансформаторні підстанції, від яких живляться споживачі населеного пункту. Станом на сьогодні у селі замінили 30 опор, найближчим часом будуть встановлені ще 60.

Фахівці «Харківобленерго» працюють у в щоденному режимі до повного відновлення електропостачання цього населеного пункту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Ритуал» готується до осінньо-зимового періоду. Перевіряють інженерні комунікації адміністративних будівель, крематорію, приміщень бюро та салонів ритуальних послуг.