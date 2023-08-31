31.08.2023 17:01 Рита Парфенова

Як проходитиме навчання у метрошколі Харкова: подробиці

У новому начальному році понад тисячу дітей навчатимуться офлайн в класах на станціях Харківського метрополитену.



РЕДПОСТ

Роз’яснення щодо організації навчального процесу в Харківському метрополітені надада директор Департаменту освіти Ольга Деменко, повідомляє РЕДПОСТ.



За її словами, навчання проходитиме на 5 станціях:

«Перемога»,

«Університет»,

«Метробудівників»,

«Тракторний завод»,

«Академіка Павлова».

На цих станціях облаштовано 17 кабінетів кожен площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням, розрахованих на 20 дітей.



На даний момент сформовано 60 класів з понад 1 тис. дітей (23 класи - першокласники). Ще вісім класів знаходяться у резерві, і набір на навчання офлайн триватиме цілий рік.



Ольга Деменко пояснила, що класи сформували тимчасові - з учнів різних шкіл. При цьому кожна дитина може повернутися до своєї школи на онлайн-навчання.



У кабінетах працюватимуть вчитель та тьютор, який зустрічатиме та проводжатиме дітей, займатиметься з ними під час перерви та обіду (харчування - безкоштовне). На перервах для дітей організують інтерактивні ігри. Крім того, на кожній станції будуть медик, психолог та охорона.



Дітей, яким це необхідно, до станцій метро підвозитиме спеціальний автобус у присутності педагога, а після уроків розвозитиме назад.



Два-три дні школярі навчатимуться офлайн, в інші - онлайн. Щодня у дітей буде по три основні уроки. Для молодшої школи це читання, математика та письмо, для середньої - українська мова і література, математика та історія. Інші предмети вони вивчатимуть онлайн. Тривалість уроків становитиме 30-45 хв залежно від віку учнів. Навчання буде організоване у дві зміни - з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. Тобто в одному кабінеті в один день зможуть навчатися два класи.

Раніше РЕДПОСТ писав, як у Харкові облаштовують класи в метрополітені (фото).