Як проходитиме навчання у метрошколі Харкова: подробиці

У новому начальному році понад тисячу дітей навчатимуться офлайн в класах на станціях Харківського метрополитену.
Роз’яснення щодо організації навчального процесу в Харківському метрополітені надада директор Департаменту освіти Ольга Деменко, повідомляє РЕДПОСТ.
За її словами, навчання проходитиме на 5 станціях:
На цих станціях облаштовано 17 кабінетів кожен площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням, розрахованих на 20 дітей.
На даний момент сформовано 60 класів з понад 1 тис. дітей (23 класи - першокласники). Ще вісім класів знаходяться у резерві, і набір на навчання офлайн триватиме цілий рік.
Ольга Деменко пояснила, що класи сформували тимчасові - з учнів різних шкіл. При цьому кожна дитина може повернутися до своєї школи на онлайн-навчання.
У кабінетах працюватимуть вчитель та тьютор, який зустрічатиме та проводжатиме дітей, займатиметься з ними під час перерви та обіду (харчування - безкоштовне). На перервах для дітей організують інтерактивні ігри. Крім того, на кожній станції будуть медик, психолог та охорона.
Дітей, яким це необхідно, до станцій метро підвозитиме спеціальний автобус у присутності педагога, а після уроків розвозитиме назад.
Два-три дні школярі навчатимуться офлайн, в інші - онлайн. Щодня у дітей буде по три основні уроки. Для молодшої школи це читання, математика та письмо, для середньої - українська мова і література, математика та історія. Інші предмети вони вивчатимуть онлайн. Тривалість уроків становитиме 30-45 хв залежно від віку учнів. Навчання буде організоване у дві зміни - з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. Тобто в одному кабінеті в один день зможуть навчатися два класи.
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