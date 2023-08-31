31.08.2023 17:19 Дмитро Колонєй

Ціни на цибулю впали втрічі

Скільки це буде тривати та коли ціни знову зростатимуть пояснили експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Аgroter, сьогодні гуртові ціни на цибулю - від 9 грн/кг, при очікуванні близько 30 грн/кг.

За оцінками експертів пропозиція цибулі нині максимально насичена.

"У нас неурожай одного року породжує перевиробництво наступного", – сказав Іван Стефанишин, радник директора з питань агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар».

Чому знизилися ціни на цибулю

фермери значно збільшили посіви цибулі, що призвело до її надлишку.

недостатня якість цибулі для тривалого зберігання та нестача професійних сховищ підштовхує виробників реалізувати продукцію протягом 1-2 місяців.

Вирощування цибулі змістилося на Захід і її придатність до зберігання знизилася, тому таку цибулю можна використати протягом 1-2 місяців. Частково ріпчасту цибулю дасть Одещина та Миколаївщина. Але основний вал – Захід, де немає холодильних ємностей зберігання.

Коли підійматимуться ціни

Гостро ситцація проявиться у зимово-весняний період, бо 90-92% цибулі й часника вирощують у господарствах населення

Вони у той час сходять з ринку. Виходять комерційні господарства, які не мають обсягу відповідно потреб. Ціна стрімко зросте, і тоді зауважимо ті ж 30 гривень.