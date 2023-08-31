31.08.2023 17:19 Дмитро Колонєй
Ціни на цибулю впали втрічі
Скільки це буде тривати та коли ціни знову зростатимуть пояснили експерти.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Аgroter, сьогодні гуртові ціни на цибулю - від 9 грн/кг, при очікуванні близько 30 грн/кг.
За оцінками експертів пропозиція цибулі нині максимально насичена.
"У нас неурожай одного року породжує перевиробництво наступного", – сказав Іван Стефанишин, радник директора з питань агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар».
Чому знизилися ціни на цибулю
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фермери значно збільшили посіви цибулі, що призвело до її надлишку.
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недостатня якість цибулі для тривалого зберігання та нестача професійних сховищ підштовхує виробників реалізувати продукцію протягом 1-2 місяців.
Вирощування цибулі змістилося на Захід і її придатність до зберігання знизилася, тому таку цибулю можна використати протягом 1-2 місяців. Частково ріпчасту цибулю дасть Одещина та Миколаївщина. Але основний вал – Захід, де немає холодильних ємностей зберігання.
Коли підійматимуться ціни
Гостро ситцація проявиться у зимово-весняний період, бо 90-92% цибулі й часника вирощують у господарствах населення
Вони у той час сходять з ринку. Виходять комерційні господарства, які не мають обсягу відповідно потреб. Ціна стрімко зросте, і тоді зауважимо ті ж 30 гривень.
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