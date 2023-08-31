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31.08.2023  18:06   Дмитро Колонєй

До Харкова повертаються учні та педагоги шкіл міста

Про це поінформувала директор Департаменту освіти Харкова Ольга Деменко.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент освіти Харкова, станом на серпень 2023 року повернулося 40% учнів шкіл міста.
 
За словами директору Департаменту Ольга Деменко, 1 вересня 2022 року в місті перебувало 25-27% дітей.
 
Водночас, за її словами, 36% школярів залишаються за кордоном. Також повертаються до міста вчителі. Якщо на 1 вересня минулого року в місті працювало 53% педагогів, то зараз - 68%.
 
 
«Звільняти вчителів, які перебувають за кордоном, ми не будемо в жодному разі, бо вони нам потрібні. Близько 36% дітей зараз теж перебувають за кордоном, і частина з них не повернеться. Є ті, хто хоче здобути українську освіту. Тому і в мирний час ми плануємо створювати онлайн-класи у кожній школі, щоб діти могли здобути нашу освіту онлайн», - повідомила Ольга Деменко.
 
Директор департаменту резюмувала, що всього у навчальній мережі міста - 184 школи, де навчаються 112 тис. дітей, які отримуватимуть освіту онлайн та офлайн (понад 1 тис. - у метрополітені). До війни в харківських школах навчалося на 15 тис. дітей більше.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ продемонстрував, як у Харкові облаштовують класи в метрополітені.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  школа, діти, харків, навчання
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