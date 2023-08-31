31.08.2023 18:06 Дмитро Колонєй

До Харкова повертаються учні та педагоги шкіл міста

Про це поінформувала директор Департаменту освіти Харкова Ольга Деменко.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент освіти Харкова, станом на серпень 2023 року повернулося 40% учнів шкіл міста.

За словами директору Департаменту Ольга Деменко, 1 вересня 2022 року в місті перебувало 25-27% дітей.

Водночас, за її словами, 36% школярів залишаються за кордоном. Також повертаються до міста вчителі. Якщо на 1 вересня минулого року в місті працювало 53% педагогів, то зараз - 68%.

«Звільняти вчителів, які перебувають за кордоном, ми не будемо в жодному разі, бо вони нам потрібні. Близько 36% дітей зараз теж перебувають за кордоном, і частина з них не повернеться. Є ті, хто хоче здобути українську освіту. Тому і в мирний час ми плануємо створювати онлайн-класи у кожній школі, щоб діти могли здобути нашу освіту онлайн», - повідомила Ольга Деменко.

Директор департаменту резюмувала, що всього у навчальній мережі міста - 184 школи, де навчаються 112 тис. дітей, які отримуватимуть освіту онлайн та офлайн (понад 1 тис. - у метрополітені). До війни в харківських школах навчалося на 15 тис. дітей більше.