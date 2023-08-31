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31.08.2023  18:39   

Загарбники пиячать і знищуються ЗСУ (відео)

Про це свідчить перехоплення аоєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посланням на ГУР МО України, у новій перехопленій розмові 
солдат окупаційної арімії розповідає про успішні дії ЗСУ на фронті:
 
  • «нашу 27-ю бригаду вывели, но не всех сразу…осталась одна рота…они просто расслабились»;
  • «наверное набухались и про*бали».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка примушує громадян Росії підписувати контракт та воювати
 
Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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