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31.08.2023  19:10   Дмитро Колонєй

В Україні припинять виплату грошей близько 180 тисячам ВПО

Про це заявила віцепремʼєр Ірина Верещук.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, віцепремʼєр Ірина Верещук в ефірі телемарафону «Єдині новини», перевірка виявила, що  180 тисяч громадян України помилково отримують виплати як переселенці:
 
  • 109 тисяч проживають за кордоном,
  • 10 тисяч зазначені в реєстрі як померлі й також продовжують отримувати виплати. Існують випадки,
  • 60 тисяч родин - коли і батько й мати подали на виплати для одних і тих самих дітей
 
Усі ці помилкові виплати припинять, обіцяє Верещук.
 
Сьогодні виплати для переселенців отримують 2 мільйони 600 тисяч осіб. На них у цьому році потрібно 72 млрд грн.
 
 
Источник:   Бабель
 Тэги:  афера, шахрайство, впо, біженці, переселенці
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