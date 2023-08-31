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31.08.2023  19:43   Дмитро Колонєй

У Генштабі розповіли які селища Харківщини постраждали від авіаударів та обстрілів ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли вісім селищ Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: та Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 3 населених пункти Харківщини: Борова, Куп’янськ, Кислівка.

Рагніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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