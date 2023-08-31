31.08.2023 20:31 Дмитро Колонєй

Десятки комунальників Харкова здали кров для українських воїнів (фото)

До благодійної акції зі здавання плазми для потреб Збройних Сил України приєдналося КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», перші 25 співробітників підприємства вже стали донорами.

«Завдяки нашому донорству тяжко поранені військові зможуть отримати дуже важливу допомогу в лікуванні. Але крові потребують не тільки захисники-воїни, а й мирні мешканці, адже ворог обстрілює наші міста та села. Саме в такий непростий час нам важливо бути разом та підтримувати один одного. Серед водоканальців є ті, хто сьогодні на передовій. А ми в тилу продовжуємо забезпечувати водопостачання у місті-мільйоннику і стаємо донорами», - зазначила голова первинної профспілкової організації КП «Харківводоканал» Наталія Муравйова.

Наступна благодійна акція зі здавання крові запланована на кінець вересня.