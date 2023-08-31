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31.08.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Десятки комунальників Харкова здали кров для українських воїнів (фото)

До благодійної акції зі здавання плазми для потреб Збройних Сил України приєдналося КП «Харківводоканал».

Здали кров для українських воїнів десятки комунальників Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», перші 25 співробітників підприємства вже стали донорами.
 
Здали кров для українських воїнів десятки комунальників Харкова
 
«Завдяки нашому донорству тяжко поранені військові зможуть отримати дуже важливу допомогу в лікуванні. Але крові потребують не тільки захисники-воїни, а й мирні мешканці, адже ворог обстрілює наші міста та села. Саме в такий непростий час нам важливо бути разом та підтримувати один одного. Серед водоканальців є ті, хто сьогодні на передовій. А ми в тилу продовжуємо забезпечувати водопостачання у місті-мільйоннику і стаємо донорами», - зазначила голова первинної профспілкової організації КП «Харківводоканал» Наталія Муравйова.
 
Здали кров для українських воїнів десятки комунальників Харкова
 
Здали кров для українських воїнів десятки комунальників Харкова
 
Наступна благодійна акція зі здавання крові запланована на кінець вересня.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, кров, хароків, донори, комунальники
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