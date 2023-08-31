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31.08.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Готуємо салат з кабачками та медовою заправкою

Корисна та нетривіальна страва.

Як приготувати салат з кабачками та медовою заправкою
 
Як пише РЕДПОСТ, мед із кабачками – рідкісне, але дуже вдале поєднання.
 

Салат з кабачками та медовою заправкою

 

Продукти:

 

  • 1 кабачок,
  • 50 мл оливкової олії,
  • 2 ст. оцту,
  • 2 ч. л. меду,
  • 3 зубчики часнику,
  • 1 ч. л. солі,
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Тонко нарізати кабачок,
  2. Змішати його з|із| 1 ч.л. солі,
  3. Залишити на півгодини
  4. Злити сік, що виділився.
  5. Придушити часник
  6. Змішати оливкову олію, оцет, мед, спеції та тиск часник.
  7. Полити кабачок цією заправкою
  8. Залишити ще на 20 хвилин.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  розповідав, як приготувати дієтичний суп із омлетом.
 
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Тэги:  рецепт, салат, кабачки, мед, олія, часник
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