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22.08.2023  18:34   Дмитро Колонєй

Окупанти гинуть десятками, пиячать та калічать один одного (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленій розмові солдатів окупаціної армії вони обговорюють ротацію підрозділів армії на Бахмутському напрямку, очікування прибуття нових, великі втрати та вживання спиртних напоїв їхніми військовослужбовцями:
 
  • «у нас 10 осталось машин всего. нет, было что-то около 20-ти, сгорели»;
  • «ездили покататься: 16-ть 300-х, 5-ть 200-х, и 7-мь без вести пропавших, 2 бмп, короче подбили нахр*н»;
  • «противотанкисты…у них баба была, они там бабу не поделили, и один другому яйца за*башил».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти калічать один одного у п'яних бійках ще у РФ.
 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии, смерть
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