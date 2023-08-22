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22.08.2023  19:07   Дмитро Колонєй

На Північній Салтівці завершується реконструкція теплових пунктів харківськими комунальниками (фото)

Про хід робіт розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Забезпечить теплом півтори сотні будинків на Північній Салтівці обладнання, яке реконструюється харківськими комунальниками
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посланням на КП «Харківські теплові мережі», у Салтівській філії підприємства закінчується реконструкція п’яти центральних теплових пунктів, які будуть забезпечені сучасними системами диспетчеризації та працюватимуть в автоматичному режимі, що покращить якість опалення та гарячого водопостачання у низці будівель:
  • 146 житлових будинках,
  • п'яти школах,
  • чотирьох дитсадках та
  • лікувальних закладах на Північній Салтівці.
Забезпечить теплом півтори сотні будинків на Північній Салтівці обладнання, яке реконструюється харківськими комунальниками
 
Забезпечить теплом півтори сотні будинків на Північній Салтівці обладнання, яке реконструюється харківськими комунальниками
 
За словами начальника Салтівської філії КП «ХТМ» Антона Іщенка, сановище наступне:
  • в одному з теплових пунктів обладнання для подачі гарячої води було змонтоване найближчим часом.
  • завершені всі роботи з монтажу тепломеханічної частини
  • завершують встановлення електричних систем автоматики та ізоляцію трубопроводів. 
  • до опалювального сезону підготували вже 1035 будинків.
  • минулого тижня після планово-попереджувальних робіт була запущена остання з магістралей у Салтівському районі, і тепер гаряча вода подається практично до кожної оселі.

Забезпечить теплом півтори сотні будинків на Північній Салтівці обладнання, яке реконструюється харківськими комунальниками

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, опалювальний сезон, харків, реконструкція
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