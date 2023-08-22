22.08.2023 19:07 Дмитро Колонєй
На Північній Салтівці завершується реконструкція теплових пунктів харківськими комунальниками (фото)
Про хід робіт розповіли у КП «Харківські теплові мережі».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посланням на КП «Харківські теплові мережі», у Салтівській філії підприємства закінчується реконструкція п’яти центральних теплових пунктів, які будуть забезпечені сучасними системами диспетчеризації та працюватимуть в автоматичному режимі, що покращить якість опалення та гарячого водопостачання у низці будівель:
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146 житлових будинках,
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п'яти школах,
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чотирьох дитсадках та
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лікувальних закладах на Північній Салтівці.
За словами начальника Салтівської філії КП «ХТМ» Антона Іщенка, сановище наступне:
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в одному з теплових пунктів обладнання для подачі гарячої води було змонтоване найближчим часом.
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завершені всі роботи з монтажу тепломеханічної частини
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завершують встановлення електричних систем автоматики та ізоляцію трубопроводів.
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до опалювального сезону підготували вже 1035 будинків.
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минулого тижня після планово-попереджувальних робіт була запущена остання з магістралей у Салтівському районі, і тепер гаряча вода подається практично до кожної оселі.
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