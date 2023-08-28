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28.08.2023  21:03   Дмитро Колонєй

Росіян примушують підписувати контракт та воювати (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України,у перехопленій розмові мобілізований окупаційної армії розповідає про втрати підрозділів та особливості підписання контрактів. Так, якщо  мобілізований відмовиться підписувати контракт, його відправляють до загонів «Шторм».  
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти без зброї та боєприпасів мріють повернутися додому та сховатися.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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