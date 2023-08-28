28.08.2023 21:33 Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки людей евакуйовано з обстрілюваних населених пунктів Куп'янського району Харківщини

У ХОВА розповіли, скільки людей вивезено у ході обов'язкової евакуації на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, вивезено 715 людей з обстрілюваних населених пунктів Куп'янського району.

Крім того, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких – діти. Усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1433 людини, зокрема 343 дитини.

Цивільні жителі, які досі залишаються жити під обстрілами, для евакуації можуть звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474.