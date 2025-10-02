    
Главная Новини Харкова Медицина Сильна магнітна буря накрила Україну
02.10.2025  15:48   Дмитро Колонєй

Сильна магнітна буря накрила Україну

Явище може негативо впливати на самопочуття людей.


Сильна магнітна буря накрила Україну
Як повідомляє РЕДПОСТ, 2 жовтня 2025 року планету накрила потужа магнітна буря, яка  відповідатє К-індексу 8 (з дев’яти можливих).
 
Посилення геомагнітної активності пов'язане із затяжним впливом повільного коронального викиду маси, що стався 24 вересня, у поєднанні із залишковим впливом корональної діри. Наразі надійшов високошвидкісний потік, який, як очікується, залишатиметься геоефективним протягом наступних кількох днів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
За оцінками вчених, ризик сильних коливань збережеться також 3 і 4 жовтня 2025 року, хоча вни поступову вже будуть знижуватися .
 
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо, на метеозалежних, літніх, гіпертонікі та людей з хронічними захворюваннями.
 
Під час магнітних бур в організмі можуть
  • відбуватися зміни в кровообігу,
  • порушуватися робота вегетативної нервової системи
  • виникати головні болі,
  • з’являтися відчуття загальної слабкості
  • у людей із серцево-судинними захворюваннями - підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 2 жовтня 2025 року.

 
Тэги:  подія, магнітна буря
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.10 Суспільство Парламентарії України пропонують обмежити зарплати чиновників 30.09 Економіка та промисловість Коли почнуть зникати з обігу монети у 10 копійок та на що це вплине 30.09 Освіта Під Харковом будують підземну школу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 