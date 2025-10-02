02.10.2025 15:48 Дмитро Колонєй
Сильна магнітна буря накрила Україну
Явище може негативо впливати на самопочуття людей.
Сильна магнітна буря накрила Україну
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 2 жовтня 2025 року планету накрила
потужа магнітна буря, яка відповідатє К-індексу 8 (з дев’яти можливих).
Посилення геомагнітної активності пов'язане із затяжним впливом повільного коронального викиду маси, що стався 24 вересня, у поєднанні із залишковим впливом корональної діри. Наразі надійшов високошвидкісний потік, який, як очікується, залишатиметься геоефективним протягом наступних кількох днів.
За оцінками вчених, ризик сильних коливань збережеться також 3 і 4 жовтня 2025 року, хоча вни поступову вже будуть знижуватися .
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо, на метеозалежних, літніх, гіпертонікі та людей з хронічними захворюваннями.
Під час магнітних бур в організмі можуть
-
відбуватися зміни в кровообігу,
-
порушуватися робота вегетативної нервової системи
-
виникати головні болі,
-
з’являтися відчуття загальної слабкості
-
у людей із серцево-судинними захворюваннями - підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости