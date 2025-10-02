02.10.2025 15:48 Дмитро Колонєй

Сильна магнітна буря накрила Україну

Явище може негативо впливати на самопочуття людей.



Сильна магнітна буря накрила Україну



Як повідомляє РЕДПОСТ , 2 жовтня 2025 року планету накрила потужа магнітна буря, яка відповідатє К-індексу 8 (з дев’яти можливих).

Посилення геомагнітної активності пов'язане із затяжним впливом повільного коронального викиду маси, що стався 24 вересня, у поєднанні із залишковим впливом корональної діри. Наразі надійшов високошвидкісний потік, який, як очікується, залишатиметься геоефективним протягом наступних кількох днів.

За оцінками вчених, ризик сильних коливань збережеться також 3 і 4 жовтня 2025 року, хоча вни поступову вже будуть знижуватися .

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо, на метеозалежних, літніх, гіпертонікі та людей з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть

відбуватися зміни в кровообігу,

порушуватися робота вегетативної нервової системи

виникати головні болі,

з’являтися відчуття загальної слабкості

у людей із серцево-судинними захворюваннями - підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.

