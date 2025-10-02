02.10.2025 09:35 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 2 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 13

Золочів – 11

Богодухів – 13

Коломак – 15

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 9

Слобожанське – 16

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 12

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

