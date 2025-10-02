Ворог атакував Харківщину: поліція фіксує загиблих, поранених та руйнування

Протягом доби 1 жовтня російські війська обстріляли Ізюмський та Куп’янський райони, загинули цивільні, є постраждалі, пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури.
Впродовж доби військові рф завдали ударів по Ізюмському та Куп’янському районах Харківщини. Для атак проти мирного населення застосовували балістичні ракети, керовані авіабомби, безпілотники та FPV-дрони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області
Увечері 1 жовтня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Балаклія. Внаслідок атаки загинула жінка 1937 року народження, а 16 місцевих жителів отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них 4-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Постраждав також поліцейський.
Ворог пошкодив багатоквартирні будинки, кафе, торговельні кіоски, аптеку, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
У місті Куп’янськ та Куп’янському районі обстріли призвели до руйнування житлових будинків, уражень квартир, сараїв та літніх кухонь. У селі Велика Шапківка зруйновано приватний будинок. Внаслідок атак загинули цивільний чоловік та жінка.
1 жовтня поліцейські Харківщини здійснили 26 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 10 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківської області внесли до ЄРДР відомості щодо 26 682 воєнних злочинів, скоєних на території регіону.
Комментариев: 0
Сьогодні варто приділяти увагу емоціям і спілкуванню з близькими. Нові знайомства та контакти принесуть цікаві можливості.
У Харкові цього дня сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Вранці дощитиме.
2 жовтня, у день народження основоположника філософії та стратегії ненасильства Махатми Ганді, відзначається День ненасильства.
влажность:
давление:
ветер: