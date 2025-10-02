    
02.10.2025  10:07   Рита Парфенова

Ворог атакував Харківщину: поліція фіксує загиблих, поранених та руйнування

Протягом доби 1 жовтня російські війська обстріляли Ізюмський та Куп’янський райони, загинули цивільні, є постраждалі, пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури.

Поліція Харківщини документує наслідки обстрілів та воєнних злочинів рф

Впродовж доби військові рф завдали ударів по Ізюмському та Куп’янському районах Харківщини. Для атак проти мирного населення застосовували балістичні ракети, керовані авіабомби, безпілотники та FPV-дрони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області

Увечері 1 жовтня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Балаклія. Внаслідок атаки загинула жінка 1937 року народження, а 16 місцевих жителів отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них 4-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Постраждав також поліцейський.

Ворог пошкодив багатоквартирні будинки, кафе, торговельні кіоски, аптеку, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Поліція Харківщини документує наслідки обстрілів та воєнних злочинів рф

У місті Куп’янськ та Куп’янському районі обстріли призвели до руйнування житлових будинків, уражень квартир, сараїв та літніх кухонь. У селі Велика Шапківка зруйновано приватний будинок. Внаслідок атак загинули цивільний чоловік та жінка.

1 жовтня поліцейські Харківщини здійснили 26 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 10 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківської області внесли до ЄРДР відомості щодо 26 682 воєнних злочинів, скоєних на території регіону.

Поліція Харківщини документує наслідки обстрілів та воєнних злочинів рф

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська обстріляли шість населених пунктів Харківської області. Є загибла, постраждалі та значні руйнування цивільної інфраструктури.
