02.10.2025 10:07 Рита Парфенова

Ворог атакував Харківщину: поліція фіксує загиблих, поранених та руйнування

Протягом доби 1 жовтня російські війська обстріляли Ізюмський та Куп’янський райони, загинули цивільні, є постраждалі, пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури.

Впродовж доби військові рф завдали ударів по Ізюмському та Куп’янському районах Харківщини. Для атак проти мирного населення застосовували балістичні ракети, керовані авіабомби, безпілотники та FPV-дрони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області

Увечері 1 жовтня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Балаклія. Внаслідок атаки загинула жінка 1937 року народження, а 16 місцевих жителів отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них 4-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Постраждав також поліцейський.

Ворог пошкодив багатоквартирні будинки, кафе, торговельні кіоски, аптеку, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У місті Куп’янськ та Куп’янському районі обстріли призвели до руйнування житлових будинків, уражень квартир, сараїв та літніх кухонь. У селі Велика Шапківка зруйновано приватний будинок. Внаслідок атак загинули цивільний чоловік та жінка.

1 жовтня поліцейські Харківщини здійснили 26 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 10 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківської області внесли до ЄРДР відомості щодо 26 682 воєнних злочинів, скоєних на території регіону.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська обстріляли шість населених пунктів Харківської області. Є загибла, постраждалі та значні руйнування цивільної інфраструктури.