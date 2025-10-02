02.10.2025 10:38 Рита Парфенова

Рух транспорту на пров. Щедрика обмежено до 1 листопада

Через продовження реконструкції теплових мереж рух на ділянці від вул. Миколи Кравченка до вул. Успішної заборонено. Об’їзд можливий прилеглими вулицями.



Фото: ХМР

Рух автотранспорту на провулку Щедрика, на ділянці від вулиці Миколи Кравченка до вулиці Успішної, буде заборонено до 20:00 1 листопада, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з продовженням термінів виконання робіт з реконструкції теплових мереж. Раніше відкриття руху планувалося 30 вересня, але через необхідність завершити ремонтні роботи терміни були змінені.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями, серед яких Миколи Кравченка, Аскольдівська, Ньютона, проспект Байрона та інші. Водіям радять планувати маршрут заздалегідь, щоб уникнути заторів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram