02.10.2025  11:20   Віталій Хіневич

На Харківщині сталася пожежа на території дачного товариства

1 жовтня о 12:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території дачного товариства за межами села Велетень Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Горів дачний будинок площею 40 м кв. та суха трава на площі близько 200 м кв.. До ліквідації пожежі залучалися рятувальників Харківського та Луганського гарнізонів. 
 
 
Вогонь вдалося повністю приборкати о 14:36. Постраждалих немає, причина займання встановлюється.
 
 
Від ДСНС Луганщини до ліквідацїї пожежі було залучено 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідували 39 пожеж, серед них – наслідки обстрілу Балаклії.
 
Тэги:  події, харків
