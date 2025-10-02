02.10.2025 11:20 Віталій Хіневич

На Харківщині сталася пожежа на території дачного товариства

1 жовтня о 12:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території дачного товариства за межами села Велетень Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Горів дачний будинок площею 40 м кв. та суха трава на площі близько 200 м кв.. До ліквідації пожежі залучалися рятувальників Харківського та Луганського гарнізонів.

Вогонь вдалося повністю приборкати о 14:36. Постраждалих немає, причина займання встановлюється.

Від ДСНС Луганщини до ліквідацїї пожежі було залучено 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.

