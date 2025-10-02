    
02.10.2025  11:30   Рита Парфенова

У Харкові міська влада контролює стан укриттів

Міський голова Ігор Терехов повідомив про роботу над забезпеченням безпеки харків’ян під час повітряних тривог.


Фото: ХМР

Міська влада Харкова регулярно працює над впорядкуванням укриттів у місті. Про це повідомив 2 жовтня в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, найбільшим укриттям залишається метрополітен. Усі 30 станцій метро відчинені цілодобово, щоб під час повітряних тривог харків’яни могли спускатися і перебувати у безпеці.

«Також ми постійно перевіряємо найпростіші укриття, які знаходяться в житлових будинках. Встановлюємо лавки, проводимо світло, завозимо воду – робимо все можливе, щоб ці приміщення були в належному стані», – зазначив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у вересні внаслідок обстрілів постраждали десятки будинків.
