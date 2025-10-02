У Харкові міська влада контролює стан укриттів

Міський голова Ігор Терехов повідомив про роботу над забезпеченням безпеки харків’ян під час повітряних тривог.
Міська влада Харкова регулярно працює над впорядкуванням укриттів у місті. Про це повідомив 2 жовтня в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, найбільшим укриттям залишається метрополітен. Усі 30 станцій метро відчинені цілодобово, щоб під час повітряних тривог харків’яни могли спускатися і перебувати у безпеці.
«Також ми постійно перевіряємо найпростіші укриття, які знаходяться в житлових будинках. Встановлюємо лавки, проводимо світло, завозимо воду – робимо все можливе, щоб ці приміщення були в належному стані», – зазначив Ігор Терехов.
