02.10.2025 09:17 Рита Парфенова

Харківські комунальники відновлюють місто після обстрілів та готують його до зими

У вересні внаслідок обстрілів постраждали десятки будинків, комунальні служби оперативно ліквідовують наслідки та готують місто до холодного сезону.



Фото: ХМР

Протягом вересня в Харкові постраждали 40 житлових будинків. Вибито понад 110 вікон, проте всі контури оперативно закриті. Крім того, відремонтовано дев’ять покрівель, пошкоджених через ворожі атаки.

Щодня комунальні служби посилено готують місто до зими: замінюють покрівлі, приводять до ладу під’їзди, перевіряють інженерні мережі та системи тепло- і водопостачання. Ця непомітна, але критично важлива робота дозволяє забезпечити тепло й воду в оселях під час холодного сезону.

У всіх місцях, де були руйнування, працює мобільний ЦНАП. Люди отримують консультації, можуть оформити документи та зареєструватися на компенсацію за програмою «єВідновлення», щоб отримати кошти на ремонт будинків.

Ще один напрям робіт – демонтаж аварійних будівель. Наразі в роботі чотири багатоповерхівки, ще три фактично завершені, а десять будинків готуються до початку робіт. За фінансову та технічну підтримку у цих проектах місто вдячне міжнародним партнерам, зокрема Програмі розвитку ООН. Демонтаж небезпечних конструкцій дозволяє звільнити майданчики для нового будівництва.

Мешканці будинків, що підлягають знесенню, отримують сертифікати на придбання нового житла.

Міський голова подякував аварійним бригадам, комунальним службам, рятувальникам, медикам, управителям, ОСББ та волонтерам за злагоджену роботу та допомогу мешканцям у відновленні нормального життя після обстрілів.

