    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт На Харківщині відбудували міст, зруйнований під час вторгнення (фото)
28.09.2025  20:15   Рита Парфенова

На Харківщині відбудували міст, зруйнований під час вторгнення (фото)

У Харківській області завершили капітальний ремонт мосту, який був зруйнований унаслідок повномасштабного вторгнення росії.

На Харківщині завершили відбудову зруйнованого мосту
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, відбудований міст – один із ключових логістичних маршрутів, що забезпечує сполучення між громадами та підтримує гуманітарні й військові перевезення.
 
Після руйнування на місці функціонувала тимчасова переправа, однак нині міст відбудували фактично заново. Під час робіт встановили нові опори та балки, облаштували монолітну плиту, сучасне освітлення й систему відеонагляду. Також змонтовано бар’єрне й перильне огородження для безпеки водіїв і пішоходів.
 

На Харківщині завершили відбудову зруйнованого мосту

Новий міст зручніший і розрахований під сучасні навантаження. Його ширина становить 11,6 метра, довжина – 48,88 метра, висота – 2,5 метра. Попередня споруда була зведена ще у 1961 році.

Відновлення мостів залишається одним із пріоритетів для регіону, адже це напряму впливає на обороноздатність і можливість швидко реагувати на потреби військових. У 2025 році це вже восьма відновлена споруда в області. Ще на десяти об’єктах рух було відновлено торік. За темпами відбудови мостів Харківщина нині посідає перше місце в Україні.
 

На Харківщині завершили відбудову зруйнованого мосту

