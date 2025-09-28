Рятувальники Луганщини ліквідували дві пожежі на Харківщині (фото)

Протягом доби з 27 по 28 вересня рятувальники Луганського гарнізону ДСНС двічі гасили пожежі на території Харківської області. Постраждалих немає.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби рятувальники Луганського гарнізону долучалися до двох пожеж на території Харківської області – по 5 осіб та одна одиниця техніки на кожен виклик.
Першу пожежу було зафіксовано у селі Задонецьке Чугуївського району 27 вересня о 12:30. Горів очерет на відкритій території площею один гектар. Загоряння ліквідували о 15:00.
Друга пожежа виникла того ж дня у селі Липчанівка Ізюмського району. Тут о 13:57 спалахнула суха трава за межами села на площі 2,9 га. Ліквідація займала до 20:05.
Причини загорянь наразі встановлюють фахівці.
