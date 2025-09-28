28.09.2025 18:45 Рита Парфенова

Рятувальники Луганщини ліквідували дві пожежі на Харківщині (фото)

Протягом доби з 27 по 28 вересня рятувальники Луганського гарнізону ДСНС двічі гасили пожежі на території Харківської області. Постраждалих немає.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби рятувальники Луганського гарнізону долучалися до двох пожеж на території Харківської області – по 5 осіб та одна одиниця техніки на кожен виклик.

Першу пожежу було зафіксовано у селі Задонецьке Чугуївського району 27 вересня о 12:30. Горів очерет на відкритій території площею один гектар. Загоряння ліквідували о 15:00.

Друга пожежа виникла того ж дня у селі Липчанівка Ізюмського району. Тут о 13:57 спалахнула суха трава за межами села на площі 2,9 га. Ліквідація займала до 20:05.

Причини загорянь наразі встановлюють фахівці.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів.