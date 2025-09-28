    
28.09.2025  09:07   Рита Парфенова

Рятувальники ліквідували пожежі в Малому Бурлуку, у Харкові загинула жінка

ДСНС Харківщини здійснила понад 40 виїздів за добу для ліквідації пожеж, допомоги населенню та перевірок після обстрілів. Жертв серед цивільних немає.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 27 по 28 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів:

  • 34 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
  • 6 – на надання допомоги населенню;
  • 1 – на перевірку об’єктів після обстрілів;
  • 8 – на інші види виїздів.

Вдень російські війська атакували село Малий Бурлук Куп’янського району. Влучання БпЛА потрапило в приватний житловий будинок, спричинивши пожежу на площі 100 м². Постраждалих немає.

За цей період ліквідовано 24 пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 20 га. Триває ліквідація ще 3 лісових пожеж у Ізюмському та Куп’янському районах.

Ввечері 27 вересня у Немишлянському районі Харкова сталася побутова пожежа в квартирі на 5-му поверсі житлової п’ятиповерхівки. Горіли меблі на площі 1 м². Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1962 року народження. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися сім населених пунктів Харківської області.
