Рятувальники ліквідували пожежі в Малому Бурлуку, у Харкові загинула жінка

ДСНС Харківщини здійснила понад 40 виїздів за добу для ліквідації пожеж, допомоги населенню та перевірок після обстрілів. Жертв серед цивільних немає.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 27 по 28 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів:
Вдень російські війська атакували село Малий Бурлук Куп’янського району. Влучання БпЛА потрапило в приватний житловий будинок, спричинивши пожежу на площі 100 м². Постраждалих немає.
За цей період ліквідовано 24 пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 20 га. Триває ліквідація ще 3 лісових пожеж у Ізюмському та Куп’янському районах.
Ввечері 27 вересня у Немишлянському районі Харкова сталася побутова пожежа в квартирі на 5-му поверсі житлової п’ятиповерхівки. Горіли меблі на площі 1 м². Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1962 року народження. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.
Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.
