28.09.2025 09:07 Рита Парфенова

Рятувальники ліквідували пожежі в Малому Бурлуку, у Харкові загинула жінка

ДСНС Харківщини здійснила понад 40 виїздів за добу для ліквідації пожеж, допомоги населенню та перевірок після обстрілів. Жертв серед цивільних немає.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 27 по 28 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів:

34 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

6 – на надання допомоги населенню;

1 – на перевірку об’єктів після обстрілів;

8 – на інші види виїздів.

Вдень російські війська атакували село Малий Бурлук Куп’янського району. Влучання БпЛА потрапило в приватний житловий будинок, спричинивши пожежу на площі 100 м². Постраждалих немає.

За цей період ліквідовано 24 пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 20 га. Триває ліквідація ще 3 лісових пожеж у Ізюмському та Куп’янському районах.

Ввечері 27 вересня у Немишлянському районі Харкова сталася побутова пожежа в квартирі на 5-му поверсі житлової п’ятиповерхівки. Горіли меблі на площі 1 м². Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1962 року народження. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

