Російські безпілотники «Молнія» та FPV-дрони пошкодили інфраструктуру на Харківщині

На Харківщині за добу обстрілів зазнали сім населених пунктів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктурні об’єкти та автомобіль. Є поранений цивільний.
Російська армія продовжує обстріли територій Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Протягом минулої доби під ударами опинилися сім населених пунктів Харківської області. У селищі Приколотне Вільхуватської громади поранено 42-річного чоловіка.
Ворог застосовував різні види озброєння:
Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури:
