28.09.2025 08:36 Рита Парфенова

Російські безпілотники «Молнія» та FPV-дрони пошкодили інфраструктуру на Харківщині

На Харківщині за добу обстрілів зазнали сім населених пунктів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктурні об’єкти та автомобіль. Є поранений цивільний.



на фото: с. Малий Бурлук

Фото: ГУ ДСНС

Російська армія продовжує обстріли територій Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом минулої доби під ударами опинилися сім населених пунктів Харківської області. У селищі Приколотне Вільхуватської громади поранено 42-річного чоловіка.

Ворог застосовував різні види озброєння:

3 БпЛА типу «Молнія»;

1 FPV-дрон;

2 БпЛА (тип уточнюється).

Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури:

Харківський район – приватний будинок у селі Козача Лопань, господарча споруда у селі Руська Лозова;

Куп’янський район – автомобіль у селі Мостове, приватний будинок у селі Малий Бурлук, дорожнє покриття в селищі Приколотне;

Ізюмський район – загоряння сухої трави в селі Піски-Радьківські.

