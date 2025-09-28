    
28.09.2025  08:36   Рита Парфенова

Російські безпілотники «Молнія» та FPV-дрони пошкодили інфраструктуру на Харківщині

На Харківщині за добу обстрілів зазнали сім населених пунктів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктурні об’єкти та автомобіль. Є поранений цивільний.


на фото: с. Малий Бурлук
Фото: ГУ ДСНС

Російська армія продовжує обстріли територій Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом минулої доби під ударами опинилися сім населених пунктів Харківської області. У селищі Приколотне Вільхуватської громади поранено 42-річного чоловіка.

Ворог застосовував різні види озброєння:

  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 FPV-дрон;
  • 2 БпЛА (тип уточнюється).

Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури:

  • Харківський район – приватний будинок у селі Козача Лопань, господарча споруда у селі Руська Лозова;
  • Куп’янський район – автомобіль у селі Мостове, приватний будинок у селі Малий Бурлук, дорожнє покриття в селищі Приколотне;
  • Ізюмський район – загоряння сухої трави в селі Піски-Радьківські.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Куп’янському районі виникла пожежа внаслідок атаки ворожого безпілотника.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
