    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині відбито понад десять атак ворога на двох напрямках
28.09.2025  08:07   Рита Парфенова

На Харківщині відбито понад десять атак ворога на двох напрямках

Українські захисники стримали наступальні дії окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Загарбники намагалися просунутися у кількох районах, однак усі їхні атаки були відбиті.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять штурмових спроб ворога. Бої точилися біля Вовчанська, Красного Першого та у напрямку Дорошівки.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби сталося шість атак російських підрозділів. Сили оборони України відбили наступальні дії противника біля Петропавлівки, а також у напрямку Піщаного та Богуславки.

мапа генштаб зсу

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони відбивають атаку ворога під Вовчанськом.

 

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.09 Армія На Харківщині за добу відбили 16 атак противника 23.09 Армія Сили оборони відбили 16 атак російських військ на Харківщині 22.09 Армія На Харківщині за добу відбито майже 20 ворожих штурмів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 