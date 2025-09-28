На Харківщині відбито понад десять атак ворога на двох напрямках

Українські захисники стримали наступальні дії окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Загарбники намагалися просунутися у кількох районах, однак усі їхні атаки були відбиті.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять штурмових спроб ворога. Бої точилися біля Вовчанська, Красного Першого та у напрямку Дорошівки.
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби сталося шість атак російських підрозділів. Сили оборони України відбили наступальні дії противника біля Петропавлівки, а також у напрямку Піщаного та Богуславки.
Комментариев: 0
Сьогодні день підходить для нових ідей і рішучих кроків. Будьте уважні до сигналів від оточення та не приймайте поспішних рішень.
Ранок і весь день у Харкові пройдуть під хмарним небом.
Щороку четвертої неділі вересня в Україні за традицією відзначається День машинобудівника.
влажность:
давление:
ветер: