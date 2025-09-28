28.09.2025 08:07 Рита Парфенова

На Харківщині відбито понад десять атак ворога на двох напрямках

Українські захисники стримали наступальні дії окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Загарбники намагалися просунутися у кількох районах, однак усі їхні атаки були відбиті.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять штурмових спроб ворога. Бої точилися біля Вовчанська, Красного Першого та у напрямку Дорошівки.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби сталося шість атак російських підрозділів. Сили оборони України відбили наступальні дії противника біля Петропавлівки, а також у напрямку Піщаного та Богуславки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони відбивають атаку ворога під Вовчанськом.