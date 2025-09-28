28.09.2025 07:30 Рита Парфенова

28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку четвертої неділі вересня в Україні за традицією відзначається День машинобудівника.

У машинобудівному комплексі України, що включає понад 20 спеціалізованих галузей, налічується понад 2800 промислових підприємств та 230 організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи. Загальна кількість працюючих – понад 1 мільйон осіб.



В Україні функціонує досить розгалужена структура транспортного машинобудування, куди входять підприємства із виробництва тепловозів, вагонів, легкових та вантажних машин та інших видів транспорту.



Основними складовими ринку машинобудівної промисловості України є продукція таких галузей, як транспортне та енергетичне машинобудування, автомобілебудування, а також машинобудування для нафтохімічної та хімічної, металургійної та гірничодобувної промисловості, верстатобудування.

Щороку 28 вересня у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації. Це свято підкреслює, що вільний доступ до інформації є фундаментальним правом людини та важливою умовою для розвитку суспільства, забезпечення прозорості та демократії. У 2015 році ініціативу започаткувало ЮНЕСКО, а вже у 2019 році Генеральна Асамблея ООН включила цей день до переліку міжнародних. Цікаво, що одним із ініціаторів відзначення стала й Україна, наголошуючи на необхідності відкритості та поширення інформації. Міжнародний день доступу до інформації покликаний привернути увагу до проблеми обмежень у її поширенні, адже саме вільний обіг інформації допомагає людям ухвалювати свідомі рішення, контролювати дії влади та брати участь у розвитку громад.

Щороку 28 вересня у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу. Його започатковано 2007 року з ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу та приурочено до дня смерті французького мікробіолога Луї Пастера, який створив першу у світі вакцину проти цієї небезпечної хвороби.

Сказ – смертельне інфекційне захворювання, яке викликається вірусом Rabies virus і передається через укуси або ослинення заражених тварин. За даними ВООЗ, більшість випадків у людей спричинені укусами собак.

Всесвітній день боротьби проти сказу нагадує про важливість вакцинації домашніх і диких тварин, своєчасного медичного звернення після укусу та освітніх програм для населення. Свято також наголошує на глобальних зусиллях із викорінення цього захворювання та збереження здоров’я людей у всьому світі.

Народні прикмети

За Новоюліанським календарем українські віряни вшановують пам’ять Харитона Сповідника, єпископа Іконійського, а також, мучеників Олександра і Алфея, князя В’ячеслава Чеського.

Про цей день існує приказка: «Харитон в хаті нашкодив», оскільки дата вважається дуже небезпечною. Харитонова дня дуже високий ризик підхопити пристріт, захворіти або посваритися з другою половиною. Щоб на людину не навели порчу, рекомендується сидіти вдома. Наречений і наречена в цю дату несли пиріг з медом знахарці, щоб вона благословила шлюб.

Що не можна робити:

їсти ягоди, оскільки вони в цей день вважаються проклятими.

вимітати й викидати сміття з дому, інакше щастя своє викинеш.

відправляти в дорогу, щоб біди в дорозі не сталося.

Також цього дня

1618 – у Брюсселі відкритий перший у світі ломбард.



1651 – між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір.



1780 – Слобідсько-Українська губернія, заснована 1765 року, була перетворена на Харківське намісництво. Воно ділилося на 15 повітів чи округів. Зі сходу на захід Харківське намісництво простягається на 290 верст (межує з Воронезьким на сході та з Чернігівським на заході), а з півночі на південь на 350 верст (на півночі межує з Курським намісництвом, з півдня з Катеринославським).



1852 – народився Джон Френч, британський фельдмаршал. Увійшов в історію не своїми бойовими досягненнями, які були вельми скромні, а тим, що ввів у військову моду кітель із накладними кишенями – френч.



1918 – народився Василь Сухомлинський, український педагог («Серце віддаю дітям», «Про виховання»).



1924 – народився Марчелло Мастроянні, італійський актор кіно та театру («Ніч», «Шлюб по-італійському», «Солодке життя», «8 з половиною», «Велика жратва»).



1934 – народилася Бріжитт Бардо (справжнє ім'я Каміль Жаваль), французька кіноактриса («І бог створив жінку», «Бабетта йде на війну», «Зневага»), секс-символ європейського кіно шістдесятих. Тепер вона відома як затята захисниця тварин та противниця тих, хто носить шуби та інші вироби з хутра. Бардо будує притулки для тварин, лікує, виходжує, збирає навколо себе таких самих ентузіастів – її вілла перетворилася на справжній зоопарк. За опитуваннями громадської думки у Франції, вже 45 років входить до сотні найкрасивіших жінок світу.



1936 – народилася Мілен Демонжо, французька актриса («Фантомас»).



1939 – міністр закордонних справ рейху Ріббентроп та Молотов підписали «Німеччино-радянський договір про дружбу та кордон між СРСР та Німеччиною». Згідно з цим договором Польща була розділена між СРСР та фашистською Німеччиною.



1968 – народилася Наомі Воттс, англо-австралійська актриса («Дзвінок», «Розмальована вуаль») та продюсер.



1994 – в ніч з 27 на 28 вересня в Балтійському морі затонув пором "Estonia" (раніше "Viking Sally", "Silja Star", "Wasa King") - естонський пором судноплавної компанії "Estline", побудований в 1979 році у ФРН судноверфі «Meyer Werft» у Папенбурзі. В результаті катастрофи зникли безвісти 757 людей і загинули 95 осіб (всього 852) з 989 пасажирів і членів екіпажу, що перебували на борту. Це найбільша в Європі аварія корабля у мирний час.

1999 – бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція – частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі.

2000 – афганський рух «Талібан» зажадав від Москви компенсації за десятилітню окупацію Афганістану.

2001 – тодішній генеральний секретар ООН Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом.

Іменини відзначають

Іменини за Новоюліанським календарем відзначають: Анна, Валентин, В’ячеслав, Георгій, Єгор, Єремія, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марія, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Родіон, Теодор, Тетяна, Уляна, Федір, Харитон, Юліана, Ян. Іменини за Юліанським календарем відзначають: Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків.

