FPV-дрон влучив у цивільну автівку в Слатиному: одна людина загинула

Сьогодні близько 17:00 у селищі Слатине російський FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль. В результаті прямого влучання водій загинув, його дружина та донька отримали поранення та госпіталізовані.

Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

За інформацією місцевої влади, у машині перебували троє людей – подружжя та їхня 14-річна донька. Внаслідок прямого попадання 44-річний водій загинув на місці. Його 41-річна дружина отримала численні уламкові поранення, а дитина – гостру реакцію на стрес.

Медики швидкої надали постраждалим необхідну допомогу та госпіталізували матір і доньку.

Додаткова інформація про обставини події наразі встановлюється.

