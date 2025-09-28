    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події FPV-дрон влучив у цивільну автівку в Слатиному: одна людина загинула
28.09.2025  17:56   Рита Парфенова

FPV-дрон влучив у цивільну автівку в Слатиному: одна людина загинула

Сьогодні близько 17:00 у селищі Слатине російський FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль. В результаті прямого влучання водій загинув, його дружина та донька отримали поранення та госпіталізовані.

FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у Слатиному, одна людина загинула

Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
За інформацією місцевої влади, у машині перебували троє людей – подружжя та їхня 14-річна донька. Внаслідок прямого попадання 44-річний водій загинув на місці. Його 41-річна дружина отримала численні уламкові поранення, а дитина – гостру реакцію на стрес.
 
Медики швидкої надали постраждалим необхідну допомогу та госпіталізували матір і доньку.
 
Додаткова інформація про обставини події наразі встановлюється.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що  28 вересня близько 14:30 окупанти завдали удару по селищу Сталине дроном «Молнія», а о 15:20 по ньому було випущено два яснаряди реактивної артилерії.
