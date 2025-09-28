FPV-дрон влучив у цивільну автівку в Слатиному: одна людина загинула

Сьогодні близько 17:00 у селищі Слатине російський FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль. В результаті прямого влучання водій загинув, його дружина та донька отримали поранення та госпіталізовані.
Сьогодні день підходить для нових ідей і рішучих кроків. Будьте уважні до сигналів від оточення та не приймайте поспішних рішень.
Ранок і весь день у Харкові пройдуть під хмарним небом.
Щороку четвертої неділі вересня в Україні за традицією відзначається День машинобудівника.
