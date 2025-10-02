    
02.10.2025  15:25   Віталій Хіневич

Харківські комунальники продовжують наводити лад на цвинтарях

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати території міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих до них ділянок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, за минулий тиждень вони навели лад на алеях, прилеглих доріжках, під’їзних шляхах і тротуарах, а також скосили 6 га трави та вивезли понад 80 куб. м сміття. 
 
 
Крім того, комунальники доглядають за газонами та квітниками, підрізають кущі, прибирають аварійні гілки та сухостій.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відновили понад 2 км мереж освітлення за тиждень.
 
 
