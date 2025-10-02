    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Понад 1600 вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за тиждень
02.10.2025  14:50   Віталій Хіневич

Понад 1600 вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за тиждень

З 25 вересня по 1 жовтня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 263 га території, виявили та знешкодили 1606 вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 235 га сільгоспугідь, майже 400 метрів ділянок автомобільних доріг, близько 7 кілометрів ліній електропередач, понад 2 кілометри газопроводів, а також розмінували 3 домоволодіння й 2 об'єкти. 
 
Повторно підключили до електромережі 1787 абонентів. 
 
Впродовж 1 жовтня піротехнічні підрозділи розмінували понад 41 га територій, більш як 39 га сільськогосподарських угідь, близько 500 метрів ліній електропередач.
 
Майже 400 метрів ділянок автодоріг, понад 100 метрів  газопроводів, а також розмінували одне домоволодіння і один об'єкт. Виявили та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники ліквідували 39 пожеж, серед них – наслідки обстрілу Балаклії.
 
Тэги:  міни, харків
