Понад 1600 вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за тиждень
З 25 вересня по 1 жовтня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 263 га території, виявили та знешкодили 1606 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 235 га сільгоспугідь, майже 400 метрів ділянок автомобільних доріг, близько 7 кілометрів ліній електропередач, понад 2 кілометри газопроводів, а також розмінували 3 домоволодіння й 2 об'єкти.
Повторно підключили до електромережі 1787 абонентів.
Впродовж 1 жовтня піротехнічні підрозділи розмінували понад 41 га територій, більш як 39 га сільськогосподарських угідь, близько 500 метрів ліній електропередач.
Майже 400 метрів ділянок автодоріг, понад 100 метрів газопроводів, а також розмінували одне домоволодіння і один об'єкт. Виявили та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.
