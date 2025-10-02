02.10.2025 14:20 Віталій Хіневич

Мешканця Харківщини судитимуть за зловживання впливом

За даними слідства, обвинувачений запропонував громадянину «допомогу» в отриманні посвідчення водія категорії «B» в обхід передбаченої законом процедури складання іспитів та проходження навчання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Замість пояснення офіційного порядку отримання документа, 65-річний чоловік запропонував альтернативу — гарантоване оформлення посвідчення за грошову винагороду в розмірі 1300 євро.

Ділок повідомив, що начебто має вплив на посадових осіб регіонального сервісного центру МВС та може «вирішити питання» без участі заявника в навчальному процесі.

Під час особистої зустрічі в Харкові обвинувачений свідомо ввів громадянина в оману — заявив, що його попереднє водійське посвідчення нібито не було вчасно здане до відповідних органів, а отже, це стане перешкодою для допуску до іспиту. Одразу після цього чоловік запропонував «вирішити проблему» — за додаткову плату.

У якості авансу він запросив 200 доларів США. Оскільки клієнт не мав необхідної суми, бігунок запропонував тимчасово надати кошти з власних за умови їх обов’язкового повернення на банківську картку.

Наступного дня клієнт перерахував на рахунок обвинуваченого 8400 гривень. Цей переказ було задокументовано та розцінено як фактичне підтвердження одержання неправомірної вигоди.

Обвинувальний акт направлено на розгляд до суду.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раныше РЕДПОСТ писав, що посадовицю з Харкова підозрюють у закупівлі генераторів за завищеною ціною.