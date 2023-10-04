На Харківщині прикордонники «демілітаризували» російську гармату

FPV-дрон харківських прикордонників успішно знищив зброю загарбників.
Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.
Знищення ворожої техніки мало місйце на Купʼянському напрямку. Аеророзвідка 15 мобільного прикордонного загону виявила замасковану російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» та знищила її за допомогою FPV-дрона.
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